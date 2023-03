Milan, Giroud potrebbe saltare il Tottenham: ko per attacco febbrile

Olivier Giroud sarebbe alle prese con un attacco febbrile e potrebbe saltare l’importante sfida di Champions League contro il Tottenham. Nella giornata di domani la squadra si allenerà al mattino e lì verranno valutate le sue condizioni: nel caso in cui non dovesse farle, le alternative sarebbero Divock Origi, Ante Rebic e Charles De Ketelaere. Zlatan Ibrahimovic invece non potrà essere della sfida in quanto fuori dalla lista Uefa.