Serie B 2022/23: Genoa show, Cosenza inesistente. Poker e applausi al Ferraris

Il Genoa domina e convince al Ferraris, affondato il Cosenza con un poker nella sfida valevole per la 26esima giornata di Serie B 2022/23.

I grifoni non lasciano fiato agli ospiti: 45 minuti giocati totalmente nella metà campo avversaria, decine di conclusioni verso la porta e la rete del primo vantaggio. Questo il riassunto del primo tempo sul campo rossoblù. Dopo varie conclusioni, la chance ottimale arriva al 33esimo minuto: Gudmundsson batte un’ottima conclusione in area trovando la testa di Dragusin a cui non resta che girare verso la porta. Spiazzato Micai, 1-0 Genoa.

Nella ripresa l’andamento non varia, i rossoblù continuano il predominio di possesso e intensità, trovando prima un doppio allungo, e poi il sigillo finale. E’ Gudmundsson a trovare il 2-0 approfittando dell’erroraccio di Calò che perde il pallone in zona arretrata e permette all’avversario di arrivare e concludere in porta. Ad allungare ancora è poi Puscas al 60esimo che, dopo essersi smarcato da due avversari, lascia partire un destro decisivo. A dieci dalla fine si unisce al tabellino dei marcatori anche il neo entrato Jagiello. Il numero 24 fa tutto solo al limite dell’area, smarca gli avversari, si accentra e conclude in rete. Nulla da fare per il portiere rossoblù che viene ancora una volta spiazzato. Termina 4-0 la sfida del Ferraris.