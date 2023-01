Probabili formazioni Juventus-Udinese, diciassettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Dopo la ripresa infrasettimanale contro la Cremonese, i bianconeri di Massimiliano Allegri vanno a caccia del primo successo dell’anno tra le mura amiche dell’Allianz Stadium per restare in scia alle dirette rivali. La formazione guidata da Andrea Sottil, dal suo canto, non vuole affatto recitare un ruolo da comparsa ed ha intenzione di mettere in difficoltà i piemontesi, sperando magari di fare il colpaccio. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di sabato 7 gennaio e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, ecco le possibili scelte dei due allenatori.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

JUVENTUS – Allegri deve ancora fare i conti con molte assenze, ma il conto alla rovescia per il rientro è iniziato. Intanto spazio ai giovani come Ake, Fagioli e Kean.

UDINESE – Sottil dovrebbe affidarsi alla solita coppia offensiva composta da Beto e Success, mentre a centrocampo ci sono un paio di ballottaggi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Ake, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

Ballottaggi: Rabiot 55% – Miretti 45%.

Indisponibili: Bonucci, De Sciglio, Cuadrado, Pogba, Vlahovic

Squalificati: –

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success.

Ballottaggi: Makengo 60% – Asrlan 40%, Lovric 60% – Samardzic 40%, Success 65% – Deulofeu 35%.

Indisponibili: Masina.

Squalificati: –