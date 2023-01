Morte Vialli, minuto di silenzio nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO)

di Redazione 41

Il mondo del calcio in questa giornata piange la scomparsa di Gianluca Vialli, morto all’età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas contro cui ha lottato per cinque anni. L’ex attaccante ha alzato l’ultima Champions League della Juventus e l’attuale tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa prima della gara contro l’Udinese, ha voluto dedicare un minuto di silenzio in memoria di Vialli. Ecco il video di quanto accaduto in conferenza.