Probabili formazioni Udinese-Bologna: diciottesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 15:00 di sabato 30 dicembre in Friuli. La squadra di Thiago Motta non vuole smettere di sognare ma dovrà fare i conti con la fame di punti e l’aggressività dei friulani di Gabriele Cioffi. Partita tutta da seguire, con tanto in palio. Potrete seguirla su Dazn. Sportface.it vi garantirà invece aggiornamenti in tempo reale e le pagelle dei protagonisti. Prima ancora invece vi offrirà i focus sulle possibili scelte dei due allenatori per questa partita.

UDINESE – Payero torna dalla squalifica ed è favorito su Lovric per una maglia a centrocampo. Cioffi dà fiducia a Lucca con Pereyra alle sue spalle. Solo panchina per Success.

BOLOGNA – Pochi cambi, forse nessuno. Thiago Motta non tocca niente. Zirkzee sicuramente no. Figuriamoci Ferguson. Ndoye invece infortunato, torna Orsolini. Moro si gioca una maglia con Aebischer ma è favorito. Beukema e Calafiori i due difensori centrali.

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ebosse, Bijol, Vivaldo, Deulofeu, Brenner, Semedo, Zemura (in dubbio)

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

Ballottaggi: Moro 55% – Aebischer 45%

Indisponibili: Soumaoro, Karlsson, Ndoye

Squalificati: –