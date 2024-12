Assenti importanti da una parte e dall’altra: è la premessa che accompagna le probabili formazioni (ma più in generale la stagione) di Juventus e Manchester City, pronte a sfidarsi nella giornata di mercoledì 11 dicembre, con fischio d’inizio alle 18:45. All’Allianz Stadium è sfida tra due deluse europee in questo avvio di stagione di Champions League. Entrambe hanno 8 punti in classifica e chi perde, dovrà con ogni probabilità dire addio alla speranza di un posto tra le prime otto, che vale il pass diretto per gli ottavi di finale. Sportface.it vi terrà aggiornati con gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Thiago Motta e Pep Guardiola, maestri del centrocampo di ieri, protagonisti sulla panchina, con il primo che si ispira al rivoluzionario tecnico spagnolo. Le loro scelte per questa partita però saranno anche condizionate dalle assenze.

JUVENTUS – Vlahovic guida l’attacco. A supporto Conceicao, Koopmeiners e Yildiz. Locatelli e Thuram in vantaggio sulla concorrenza a centrocampo.

MANCHESTER CITY – Fuori tre big come Rodri, Stones e Kovacic. In dubbio Akanji, A centrocampo Bernardo Silva, Nunes e De Bruyne. Davanti Doku, Haaland e Grealish.

Le probabili formazioni di Juventus-Manchester City

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Milik, Bremer, Nico Gonzalez, Adzic, Cabal, Douglas Luiz, Cambiaso, McKennie

Squalificati: –

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish.

Ballottaggi: Akanji 55% – Lewis 45% (con Gvardiol al centro)

Indisponibili: Rodri, Stones, Kovacic, Ake, Foden, Akanji (in dubbio)

Squalificati: –