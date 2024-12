Orsolini out e Karlsson fuori dalla lista Uefa: due problemi non da poco che svettano nei ragionamenti sulle probabili formazioni di Benfica-Bologna, match della sesta giornata della fase campionato di Champions League, in programma alle 21:00 di mercoledì 11 dicembre nella cornice dell’Estadio Da Luz. La squadra di Vincenzo Italiano ha bisogno di una svolta, dopo aver collezionato un solo punto. L’obiettivo è uscire dalla zona eliminazione, ma bisognerà vincere le prossime partite. Non sarà facile in Portogallo contro un Benfica che ha 9 punti e il vantaggio di giocare in casa. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Bruno Lage e Vincenzo Italiano.

BENFICA – Pavlidis guida l’attacco con Di Maria e Akturkoglu nel tridente. Aursnes, Florentino e Kocku intoccabili invece a centrocampo. Out Renato Sanches.

BOLOGNA – Orsolini out per infortunio, Karlsson fuori dalla lista Uefa. Scelte obbligate o quasi per Vincenzo Italiano che si affida a Iling Junior. In attacco Castro in vantaggio su Dallinga.

Le probabili formazioni di Benfica-Bologna

Benfica (4-3-3): Trubin; Bah, T.Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu

Ballottaggi: –

Indisponibili: Sanches, Prestianni

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Odgaard, Iling Junior; Castro.

Ballottaggi: Lucumì 55% – Casale 45%; Castro 55% – Dallinga 45%

Indisponibili: Cambiaghi, El Azzouzi, Aebischer, Orsolini

Squalificati: –