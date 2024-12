Emerge ampio turn over nelle probabili formazioni di Fiorentina-LASK, match della quinta giornata della fase campionato di Conference League 2024/2025. Il fischio d’inizio è in programma alle 18:45 di giovedì 12 dicembre nella cornice dello stadio Franchi. Nove punti in classifica per i viola che vogliono consolidare una posizione tra le prime otto, che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare per gli spareggi. Di fronte un LASK che non ha ancora vinto in stagione in Europa e che fin qui ha accumulato solamente due pareggi contro Cercle Brugge e Djungarden. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori.

FIORENTINA – Tante rotazioni. Terracciano tra i pali. Kayode, Quarta, Pongracic, Biraghi in difesa. A centrocampo scalpitano Richardson e Mandragora. Kouame guida l’attacco.

LASK – Squalificato il portiere Siebenhandl. Tocca a Jungwirth. Zulj, Ljubicic e Flecker guidano il tridente d’attacco.

Le probabili formazioni di Fiorentina-LASK

Fiorentina (4-3-2-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Pongracic, Biraghi; Richardson, Mandragora; Ikone, Beltran, Sottil; Kouame.

Ballottaggi:

Indisponibili: Bove

Squalificati: –

Lask (4-3-3): Jungwirth; Stojkovic, Ziereis, Smolcic, Bello; Berisha, Bogarde, Talovierov; Zulj, Ljubicic, Flecker

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: Siebenhandl