Probabili formazioni Italia-Norvegia: Qualificazioni Europei Under 21 2025

Le probabili formazioni di Italia-Norvegia, match di qualificazione agli Europei Under 21 del 2025. Un solo impegno per gli azzurri in questa sosta nazionali, ma la sfida in programma martedì 17 alle 17.45 allo stadio ‘Druso’ di Bolzano è forse la più impegnativa del percorso degli azzurri, che fin qui hanno rimediato un pareggio in Lettonia e una vittoria in Turchia. La prima gara casalinga offre il match contro la Norvegia a punteggio pieno (con ancora a zero gol incassati). Inoltre Carmine Nunziata deve fare i conti con una rosa tutta nuova: tanti provenienti dall’under 20, uniti ai ‘big’ della storica under 21 di Nicolato. L’obiettivo è vincere, ma bisognerà farlo contro l’avversaria più temibile.

LE SCELTE – Nunziata perde subito due attaccanti: Colombo e Koleosho sono fuori. Il tecnico ha quindi convocato Sebastiano Esposito. Tra i pali tocca a Desplanches, mentre in difesa si scaldano Kayode, Pirola, Ghilardi e Ruggeri. Bove, Prati e Casadei a centrocampo. Baldanzi agirà dietro le due punte, che dovrebbero essere i due Esposito. L’attaccante della Sampdoria è in ballottaggio però con Nasti. In difesa, Calafiori si candida come jolly: è un terzino, ma al Bologna si sta imponendo come centrale.

Le probabili formazioni di Italia-Norvegia

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Kayode, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, Casadei; Baldanzi; F. Esposito, S. Esposito

Ballottaggi: S. Esposito 55% – Nasti 45%; Ghilardi 55% – Calafiori 45%; Casadei 55% – Fabbian 45%

Indisponibili: Colombo, Koleosho

Squalificati: –