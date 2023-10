Carlos Augusto: “Mai pensato di accettare la Nazionale Italiana, il mio cuore è brasiliano”

Carlos Augusto, alla prima convocazione della sua carriera per la Nazionale brasiliana, ha parlato in conferenza anche della possibile convocazione per la Nazionale italiana e del suo approccio alla Serie A: “L’Italia mi ha chiamato, ma non ho mai pensato di accettare. È una forma di rispetto verso gli italiani, dato che io non mi sono mai visto come uno di loro. Il mio cuore è del Brasile, è il sogno di ogni bambino giocare per questa maglia. Per questo cercherò di sfruttare al massimo questa opportunità. Quando è arrivata la convocazione ero in ritiro con l’Inter, è stato Inzaghi a darmi la notizia. Ho giocato poche partite in Brasile perché avevo il sogno di andare in Europa. Andare in Serie B è stato un rischio, ma lì ho imparato a conoscere il calcio italiano. Voglio migliorare entrambi gli aspetti per essere il più completo possibile“.

Come detto, dato l’infortunio subito da Danilo, il giocatore ha molte chance di partire titolare: “Ho un po’ di ansia per la prossima partita, ce l’ho sempre, poi però quando inizia la partita passa tutto. Per me l’importante è prepararmi al meglio e farmi sempre trovare pronto quando arrivano le opportunità“.