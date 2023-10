Formazioni ufficiali Grecia-Olanda, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Grecia e Olanda, sfida valida i gironi di qualificazione agli Europei 2024. Con una selezione fortemente rimaneggiata a causa degli infortuni, gli Orange provano a tentare il colpaccio in trasferta in una serata in cui hanno assoluta necessità di una vittoria. Dumfries e soci riusciranno a riscattare la sconfitta contro la Francia e uscire vincitori dal clima incandescente che ci sarà ad Atene? Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 16 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI GRECIA-OLANDA

GRECIA: Vlachodimos, Rota, Mavropanos, Retsos, Koulierakis, Bakasetas, Kourbelis, Mantalos, Masouras, Ioannidis, Tsimikas.

OLANDA: Verbruggen, Geertruida, Van Dijk, Akè, Dumfries, Wieffer, Reijnders, Hartman, Simons, Weghorst, Bergwijn.