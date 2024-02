Probabili formazioni Inter-Salernitana: venticinquesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Salernitana, match della venticinquesima giornata di Serie A 2023/2024. Prima di vivere l’appuntamento della Champions League, i nerazzurri cercano tre punti per blindare ulteriormente la vetta della classifica. Prima della classe contro ultima nella cornice di un San Siro che vuole continuare a spingere gli uomini di Simone Inzaghi verso uno Scudetto storico. Ma anche una sfida tra fratelli, Simone e Filippo Inzaghi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dal primo minuto di gioco. Nel corso della settimana, ecco gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, i fratelli Simone e Filippo Inzaghi.

INTER – Da valutare Frattesi. Probabile turn over per Inzaghi in vista della sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League. De Vrij in difesa, Arnautovic in attacco le prime mosse. A riposare dovrebbero essere Acerbi e Thuram. Asllani spera in regia per far rifiatare Calhanoglu.

SALERNITANA– Dia in attacco. L’ex Candreva a supporto con Tchaouna. Pellegrino e Boateng la coppia difensiva.

Le probabili formazioni di Inter-Salernitana

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic

Ballottaggi: Asllani 55% – Calhanoglu 45%; Lautaro 55% – Thuram 45%; Frattesi 55% – Barella 45%

Indisponibili: Cuadrado, Frattesi (in dubbio)

Squalificati: –

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Pellegrino, Boateng, Bradaric; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva, Tchaouna; Dia

Ballottaggi: Simy 60%-Ikwuemesi 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –