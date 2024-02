Basket Nba, All Star Game: torna LeBron James, pronto al debutto Banchero

L’All Star Game Nba di Indianapolis è alle porte. Tra i 54 giocatori che prenderanno parte al fine settimana torna LeBron James, alla sua 21esima presenza. Le sue parole: “Sono onorato ovviamente. Non dò per scontato il fatto di essere un All-Star. Il fatto di poter ancora rappresentare la mia squadra, la mia famiglia”. Tra i debuttanti, Paolo Banchero, Scottie Barnes, Jalen Brunson e Tyrese Maxey. Banchero commenta: “Onestamente, è semplicemente fantastico essere un All-Star“. E’ la prima volta per lui al big game.