Probabili formazioni Torino-Lecce: venticinquesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Torino-Lecce, match della venticinquesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 19:00 di venerdì 16 febbraio nella cornice dell’Olimpico Grande Torino. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Nel corso della settimana, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Ivan Juric e Roberto D’Aversa. C’è voglia di incrementare il bottino di punti in classifica. Di seguito, ecco i probabili protagonisti in campo delle due squadre.

TORINO – Vlasic dietro Sanabria e Zapata. Juric non cambia. Bellanova e Lazaro sulle fasce. Ricci e Ilic in mezzo al campo. Djidji, Lovato e Masina il terzetto arretrato del 3-4-1-2 tutto rimaneggiato. Buongiorno da valutare.

LECCE – Gendrey torna dalla squalifica e si riprende la corsia destra. Almqvist, Krstovic (favorito nel tridente su Piccoli) e Sansone pronti nel tridente d’attacco. Kaba, Ramadani e Oudin a centrocampo. Baschirotto e Pongracic al centro della difesa, con Gallo a sinistra.

Le probabili formazioni di Torino-Lecce

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria

Ballottaggi: –

Indisponibili: Schuurs, Buongiorno, Rodriguez

Squalificati: Tameze

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone

Ballottaggi: Krstovic 60% – Piccoli 40%

Indisponibili: Dermaku, Banda

Squalificati: –