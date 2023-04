MotoGP, GP Austin 2023: Jorge Martin comanda nelle seconde Libere. Bagnaia secondo

Nelle seconde Prove Libere di giornata in quel dell’America, ad Austin, è Jorge Martin a guardare tutti dall’alto ed a mettersi davanti a Pecco Bagnaia. Il pilota spagnolo si piazza davanti a tutti grazie al tempo di 2:02.178. Nonostante i tentativi negli ultimi minuti di vari piloti di abbassare ulteriormente il tempo, Jorge Martin rimane in vetta delle seconde libere seguito immediatamente da Pecco Bagnaia che ha strappato la seconda posizione ad Alex Rins per uno scarto di soli 63 millesimi. Al quarto posto Luca Marini che nelle prime libere era andato in cima alla classifica facendo il giro veloce. Questa la classifica dei primi 10 pilote delle Libere.

1 J. Martin 2:02.178

2 F. Bagnaia +0.063

3 A. Rins +0.217

4 L. Marini +0.238

5 A. Marquez +0.504

6 M. Vinales +0.539

7 F. Quartararo +0.543

8 B. Binder +0.557

9 A. Espargarò +0.587

10 J. Miller +0.663