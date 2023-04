Probabili formazioni Inter-Lazio, trentaduesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Lazio, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I nerazzurri, dopo essere tornati al successo contro l’Empoli, vogliono vincere un importante scontro diretto per la Champions League in modo tale da provare a rientrare tra le prime quattro. I biancocelesti, dal loro canto, hanno intenzione di rialzare la testa dopo la sconfitta subita con il Torino. La partita andrà in scena alle ore 12:30 di domenica 30 aprile e sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky Sport; ecco le possibili scelte dei due allenatori Simone Inzaghi e Maurizio Sarri.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

INTER – I nerazzurri sono pronti ad affidarsi nuovamente alla coppia offensiva formata da Lukaku e Lautaro, mentre in difesa spazio a Darmian, Acerbi e Bastoni.

LAZIO – Sarri dovrebbe ritrovare Immobile al centro dell’attacco, che verrà supportato dai soliti Felipe Anderson e Zaccagni.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku.

Ballottaggi: Lukaku 60% – Dzeko 40%.

Indisponibili: Skriniar.

Squalificati: –

LAZIO (4-3-2): Provedel; Hisaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Ballottaggi: Immobile 60% – Pedro 40%.

Indisponibili: –

Squalificati: –