Calcio, Nations League Donne: l’Italia inserita nella Lega A

L’Italia Femminile giocherà la prossima Nations League nella Lega A del calcio europeo. La competizione che si muoverà sulla falsariga di quello che accade per il calcio maschile nella stessa competizione partirà dal prossimo 20 settembre. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 13 di martedì 2 maggio: l’Italia è inserita nella Lega A, quella riservata alle selezioni con il miglior ranking. La fase a leghe determinerà le quattro squadre che accederanno alla fase finale (che fungeranno anche da qualificazioni europee all’Olimpiade del 2024) ma anche le promozioni e le retrocessioni tra le leghe in vista della fase di qualificazione europea a UEFA Women’s EURO 2025.

Queste le rispettive fasce. Prima fascia: Inghilterra, Germania, Francia, Svezia Seconda fascia: Spagna, Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca Terza fascia: Italia, Belgio, Austria, Islanda Quarta fascia: Svizzera, Galles, Portogallo, Scozia. Il percorso sarà uguale a quello che avviene nella stessa competizione per il calcio maschile: Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano alla fase finale a eliminazione diretta. Le due finaliste si qualificano per l’Olimpiade del 2024, assieme alla Francia, che sarà il Paese ospitante. Se la Francia dovesse essere tra le finaliste, la terza classificata occuperà il posto rimanente e prenderà parte ai Giochi Olimpici.