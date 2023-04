Probabili formazioni Inter-Juventus: semifinale ritorno Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 26 aprile nella cornice di un San Siro strapieno. Si riparte dall’1-1 convulso dell’andata. Un match segnato da mille polemiche, che si sono trascinate fino a sabato quando il presidente Figc Gravina ha deciso di concedere la ‘grazia’ a Romelu Lukaku dopo il doppio giallo per aver risposto ai cori razzisti di alcuni tifosi avversari. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto.

INTER – Come detto Romelu Lukaku può giocare: niente squalifica. L’unico squalificato quindi è Samir Handanovic. Tra i pali tocca ad Onana. Lautaro e Lukaku in attacco. Dzeko e Correa armi per la ripresa.

JUVENTUS – Senza Cuadrado, tocca a De Sciglio (ma occhio alle sorprese, come Chiesa). Di Maria si prepara al fianco di Vlahovic, favorito su Milik. Locatelli intoccabile in regia.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mhkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

Ballottaggi: Lukaku 51%-Dzeko 49%

Indisponibili: Skriniar

Squalificati: Handanovic

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik

Ballottaggi: –

Indisponibili: Kean

Squalificati: Cuadrado