Probabili formazioni Fiorentina-Cremonese: semifinale ritorno Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese, semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 27 aprile nella cornice del Franchi. Si riparte dal 2-0 per i viola dell’andata. La partita potrà essere trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5 oltre che in streaming su Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà la squadra finalista? Scopriamolo insieme. Un’impresa proibitiva forse per i grigiorossi, ma Ballardini ha abituato già alle sorprese in questa Coppa Italia. Roma e Napoli lo sanno bene. Come la Fiorentina, dopo lo spavento in Conference, ha imparato a non sottovalutare nessuno. Di seguito invece le possibili scelte dei due allenatori.

FIORENTINA – Jovic guida l’attacco, Gonzalez e Sottil nel tridente. Amrabat con Mandragora e Castrovilli. Milenkovic e Martinez Quarta in difesa.

CREMONESE – Dessers e Tsadjout pronti in attacco. Sernicola e Valeri sulle fasce. Benassi, Pickel e Meitè a centrocampo. Ferrari, Bianchetti e Lochoshvili. Ballardini vuole crederci.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Sottil

Ballottaggi: Martinez Quarta 60%-Igor 40%; Castrovilli 55% – Barak 45%

Indisponibili: Sirigu

Squalificati: –

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Benassi, Pickel, Meitè, Valeri; Dessers, Tsadjout

Ballottaggi: Tsadjout 60% – Afena Gyan 40%.

Indisponibili: Chiriches, Ciofani

Squalificati: –