Monza-Torino, infortunio per Linetty: dentro Gineitis

Altro infortunio muscolare. Nel corso del primo tempo di Monza-Torino, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il centrocampista Karol Linetty si è accasciato in mezzo al campo e al trentesimo minuto del primo tempo ha alzato bandiera bianca per un problema all’adduttore della coscia destra. Al suo posto Juric ha inserito Gineitis. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali per stabilire l’entità esatta dell’infortunio di Linetty.