Inter, Thuram: “Ho imparato molto da quando sono qui, Lautaro è uno dei migliori al mondo”

L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha affiancato mister Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. “Sarà una bellissima partita – ha detto il numero 9 -, entreremo in campo per vincere come in tutte le partite da inizio stagione. Non pensiamo alla sfida di ritorno, ora conta solo la gara di San Siro e serve una grande prestazione. L’Atletico difende molto bene, ma palleggia alla grande e ha attaccanti forti. Dovremo stare molto attenti alle loro ripartenze. Se dormirò stanotte alla vigilia? Sì, io dormo sempre perché è importante riposarsi“. Il francese ha poi parlato dei suoi miglioramenti: “Ho imparato molto da quando sono arrivato all’Inter e imparo ancora adesso, partita dopo partita. Per noi è un buon momento e speriamo di continuare così“. Su Lautaro: “È uno dei migliori attaccanti al mondo, forse il migliore. Giocare con lui è facile. Conosciamo bene le caratteristiche l’uno dell’altro e ci adattiamo bene“. Infine su Inzaghi: “Ci dice sempre le cose in faccia in maniera schietta e sincera. Con lui si migliora“.