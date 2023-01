Roma, Zaniolo inseguito in auto da alcuni tifosi: poi insulti e minacce

Sale la tensione attorno a Nicolò Zaniolo, ai margini della Roma dopo la scelta di non partire con la squadra a La Spezia. Dopo gli insulti e gli striscioni di contestazione, il calciatore nella notte è stato riconosciuto da alcuni tifosi, che lo hanno inseguito in auto nei pressi di Casal Palocco e una volta raggiunto lo hanno pesantemente insultato e minacciato, anche di morte, dalla macchina. Grosso lo spavento per il trequartista giallorosso che ha chiesto anche l’intervento della Polizia. Nel frattempo, sempre nella notte, a Trigoria è stato affisso un altro striscione. “Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori… Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori!” è il testo firmato ‘ROMA’, il gruppo che occupa la parte bassa della Curva Sud.

Non solo. In totale sarebbero circa quindici le persone che si sono presentate, dopo la mezzanotte, sotto casa del calciatore della Roma nella zona di Casal Palocco. Ad allertare il 112 è stato il team manager del club del giallorosso. La polizia sta indagando per rintracciare e identificare gli autori del blitz.