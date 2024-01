Probabili formazioni Monza-Inter: ventesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Monza-Inter, match della ventesima giornata di Serie A 2023/2024, in programma alle 20:45 di sabato 13 gennaio 2024. La squadra nerazzurra non può permettersi di sbagliare all’U-Power Stadium contro un avversario duro come il gruppo di Raffaele Palladino, che più volte ha giocato un brutto scherzo ad una big. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quali saranno i protagonisti del match? Scopriamolo insieme. Ecco le scelte dei due allenatori, Raffaele Palladino e Simone Inzaghi.

MONZA – Akpa Akpro insidia Mota sulla trequarti. Colpani e Colombo intoccabili. Proprio come Ciurria, Gagliardini, Pessina e Kyriakopoulos. D’Ambrosio, Marì e Caldirola pronti nella difesa a tre.

INTER – Dimarco si riprende la corsia mancina. Lautaro e Thuram in attacco. Pavard, Acerbi e Bastoni i favoriti per agire nel reparto arretrato. Panchina per il nuovo acquisto Buchanan, mentre Cuadrado è ancora ai box.

Le probabili formazioni di Monza-Inter

Monza (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

Ballottaggi: Mota 55% – Akpa Akpro 45%

Indisponibili: Caprari, Di Gregorio

Squalificati: Gomez, Maric

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

Ballottaggi: –

Indisponibili: Cuadrado

Squalificati: –