Milan, Dest: “Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo club”

Sergiño Dest ha salutato in definitiva il Milan attraverso un video su Instagram: “Cari tifosi del AC Milan, vorrei esprimere la mia gratitudine per il tempo che ho vissuto con tutti voi. Sono orgoglioso di aver fatto parte di un club così fantastico con una storia ricca e bella. Questo messaggio arriva un po’ più tardi di quanto avrei voluto, ma come si dice, meglio tardi che mai. Sergiño Dest”. Il terzino ha fatto ritorno al Barcellona da diverso tempo.