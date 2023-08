Premier League, Paquetà sotto indagine della FA: avrebbe scommesso su alcune partite

Guai in vista per Lucas Paquetà, indagato dalla FA (Football Association) per aver scommesso su alcune partite. A rivelarlo in esclusiva è il Daily Mail, secondo cui il talento brasiliano del West Ham avrebbe infranto a più riprese il regolamento, che impedisce ai calciatori di effettuare scommesse sulle gare. Nessuna delle parti coinvolte ha finora rilasciato dichiarazioni ufficiali, tuttavia i precedenti non lasciano ben sperare per Paquetà. Basti pensare che Ivan Toney, attaccante del Brentford, ha ricevuto una squalifica di otto mesi proprio per aver scommesso su alcuni match.