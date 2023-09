Probabili formazioni Genk-Fiorentina: prima giornata Conference League 2023/2024

Le probabili formazioni di Genk-Fiorentina, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Conference League 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 21 settembre. La squadra viola cerca i primi tre punti nel gruppo F contro quella che è probabilmente la principale avversaria del primo posto. Alla Krc Genk Arena occhi puntati sulle scelte di Vincenzo Italiano, che potrebbe proporre diversi cambi di formazione. Di seguito, ecco le possibili scelte del tecnico viola. La partita sarà trasmessa sui canali Sky e su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

LE SCELTE – A destra può toccare a Kayode. In attacco scalpitano Sottil e Beltran. Ma i cambi potrebbero essere finiti qui. Vincenzo Italiano non vuole stravolgere l’undici tipo per quello che è sulla carta l’impegno più duro di questo girone di Conference League. Il Genk propone un 4-2-3-1 a specchio con Zeqiri sulla trequarti. Cuesta in difesa. La stellina Vandevoordt pronto tra i pali.

Le probabili formazioni di Genk-Fiorentina

Genk (4-2-3-1): Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Ballottaggi: Beltran 60% – Nzola 40%

Indisponibili: Barak, Castrovilli, Mina

Squalificati: –