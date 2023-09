Probabili formazioni Sheriff Tiraspol-Roma: prima giornata Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Sheriff Tiraspol-Roma, match della prima giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 21 settembre nella cornice della Main Arena di Tiraspol. Nel gruppo G i giallorossi vogliono partire con il piede giusto, con l’obiettivo del primo posto del raggruppamento, quello che permetterebbe a Dybala e compagni di evitare il playoff. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

LE SCELTE – Possibile spazio alla coppia Belotti-Lukaku, con Dybala a riposo. A centrocampo dovrebbe recuperare Aouar che dovrebbe completare il reparto con Cristante e Bove. In difesa Ndicka, Mancini e Llorente a protezione di Rui Patricio (ma potrebbe toccare a Svilar). Sulle fasce probabili maglie da titolari per Celik e Zalewski. Fuori dalla lista Uefa e quindi indisponibili Azmoun e Kristensen. Lo Sheriff in genere si schiera con un 4-3-3 con esterni molto veloci, come Mbekeli e Badolo. In panchina il tecnico italiano Roberto Bordin.

Le probabili formazioni di Sheriff-Roma

Sheriff Tiraspol (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Mbekeli, Luvannor, Badolo

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Aouar, Cristante, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku

Ballottaggi: Aouar 60% – R. Sanches 40%; Lukaku 55% – El Shaarawy 45%

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Pellegrini (in dubbio), Smalling (in dubbio), Kristensen (fuori lista Uefa), Azmoun (fuori lista Uefa)

Squalificati: –