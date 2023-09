Cremonese, Stroppa: “Ho poco tempo, ma dobbiamo lavorare per migliorare”

La Cremonese, dopo un avvio di stagione al di sotto delle attese, ha deciso di cambiare guida tecnica. Esonerato Ballardini, la società ha deciso di puntare su Giovanni Stroppa, ex allenatore del Monza. Il nuovo allenatore si è presentato in conferenza stampa.

Stroppa: “Lotto contro il tempo perché ne ho poco per cominciare a trasmettere le mie idee di calcio e perché sostanzialmente ne ho poco per sbagliare. Gli stimoli nell’entrare a fare parte di una società eccezionale sono altissimi. Arrivo in una realtà dove si cercherà di essere competitivi al 100%: allenando la squadra e vedendola giocare ho l’impressione ci siano qualità importanti per competere. Non dico vincere perché vincono in pochi, ma sicuramente l’obiettivo è competere per la vittoria. La serie B è piena di squadre competitive e non è scontato vincere. Metterò tutto me stesso e con questo intendo anche lo staff che collabora con me. Faremo di tutto e di più per portare un’idea e per portare i numeri alla Cremonese. Ho trovato una squadra bene predisposta, mi piace il gruppo per come è stato costruito. Dopo parlerà il campo. Adesso penso solo ad Ascoli e Cosenza. Mi piace giocare per essere dominante. Non porto numeri, li interpreterete voi, ma come succede nel calcio moderno è fondamentale l’occupazione degli spazi e il movimento. Questo deve essere assolutamente supportato da qualità tecniche che qua non mancano. Non so quanto tempo ci vorrà per arrivare al calcio che vorrei vedere, ma adesso non ne ho e quindi vedremo strada facendo. Adesso mi sento un selezionatore perché ho preso in mano la squadra martedì e sabato devo scendere in campo e martedì giocherà ancora. Per adesso voglio vedere poche cose ma fatte bene“.