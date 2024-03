Probabili formazioni Frosinone-Lazio: ventinovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Frosinone-Lazio, match della ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 di sabato 16 marzo nella cornice dello stadio ‘Stirpe’, dove i ciociari sperano di guadagnare punti preziosi in chiave salvezza. Discorso diverso per Maurizio Sarri che vuole tenere il passo delle rivali Champions. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, oltre che su NOW e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e aggiornamenti in tempo reale. Di seguito, ecco i focus sui possibili protagonisti in campo. Ecco quindi le mosse di Eusebio Di Francesco e Maurizio Sarri. Di seguito, a questo link la situazione diffidati.

FROSINONE – Di Francesco non rinuncia al 4-3-3. Cheddira è favorito in attacco, come lo sono Soulè e Seck. Qualche dubbio a centrocampo con Barrenechea e Gelli in lotta per una maglia.

LAZIO – Tornano Marusic e Pellegrini, non Guendouzi. Vecino, Cataldi e Luis Alberto confermati a centrocampo, ma Rovella sarà valutato in questa settimana. Immobile favorito su Castellanos in attacco.

Le probabili formazioni di Frosinone-Lazio

Frosinone (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Seck

Ballottaggi: Cheddira 55% – Kaio Jorge 45%; Barrenechea 55% – Gelli 45%

Indisponibili: Marchizza, Oyono, Bonifazi, Lusuardi, Harroui

Squalificati: –

Lazio (3-4-1-2): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Zaccagni 60% – Isaksen 40%; Immobile 55% – Castellanos 45%

Indisponibili: Rovella, Provedel (in dubbio)

Squalificati: Guendouzi