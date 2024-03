La Juventus va in ritiro per due giorni in vista del Genoa, “non è una decisione punitiva”

La Juventus va in ritiro. E’ questa la novità che arriva dalla Continassa questo pomeriggio, a due giorni dalla sfida contro il Genoa utile per rilanciare le ambizioni quantomeno di secondo posto dopo due mesi nerissimi con una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. Secondo quanto riferisce l’Ansa, da ambienti vicini alla società emerge come non si tratti di una scelta punitiva, ma la decisione del ritiro è descritta piuttosto come un modo per stare insieme e alzare il livello di concentrazione in vista della prossima partita.

I giocatori bianconeri ceneranno e pernotteranno al J Hotel già a partire da questa sera, poi sosterranno la rifinitura al sabato e dormiranno ancora insieme, prima di raggiungere l’Allianz Stadium domenica mattina per la partita dell’ora di pranzo contro il Grifone.