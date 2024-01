Probabili formazioni Frosinone-Cagliari: ventunesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Frosinone-Cagliari, match della ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. La sfida è in programma allo Stirpe dove i ciociari cercheranno di invertire la rotta dopo un periodo difficile. Eusebio Di Francesco contro Claudio Ranieri, che ha sostituito per ben due volte il tecnico abruzzese sulla panchina (la prima volta alla Roma). Scontro salvezza da non sbagliare per le due squadre neopromosse, che hanno bisogno di punti. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 21 gennaio 2024. Diretta tv su Sky e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco i focus sulle possibili scelte dei due tecnici.

FROSINONE – Soulè, Kaio Jorge e Reinier. Tridente di nomi pesanti per la scossa. Mazzitelli cerca posto a centrocampo. Barrenechea intoccabile. Bonifazi al centro della difesa.

CAGLIARI – Spazio al 4-3-2-1 con Petagna unica punta. Nandez, Prati e Makoumbou i favoriti per partire dal 1′ a centrocampo. Zappa, Goldaniga, Dossena e Azzi in difesa.

Le probabili formazioni di Frosinone-Cagliari

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Bonifazi, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulè, Kaio Jorge, Reinier

Ballottaggi: Reinier 60% – Ibrahimovic 40%

Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Baez, Oyono

Squalificati:

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola, Jankto; Petagna

Ballottaggi: –

Indisponibili: Capradossi, Rog, Shomurodov, Oristanio

Squalificati: –