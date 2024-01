Probabili formazioni Empoli-Monza: ventunesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Empoli-Monza, match della ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 21 gennaio 2024 nella cornice del Castellani. Obiettivi diversi, ma stessa voglia di tre punti per le due società. Andreazzoli cerca punti salvezza, Palladino vuole avvicinarsi alle prime sette. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Aurelio Andreazzoli e Raffaele Palladino.

EMPOLI – Marin, Grassi e Maleh a centrocampo. Baldanzi dovrebbe agire tra le linee a supporto di Caputo e Cambiaghi. Bereszynski, Luperto, Walukiewicz e Cacace in difesa a supporto di Caprile.

MONZA – Di Gregorio ancora out, Sorrentino in porta. D’Ambrosio, Marì, Caldirola in difesa. Ciurria, Gagliardini, Pessina e Kyriakopoulos i 4 nel 3-4-2-1 di Palladino. Valentin Carboni cerca posto in attacco con Colpani e Mota.

Le probabili formazioni di Empoli-Monza

Empoli (4-3-3): Caprile; Bereszynski, Luperto, Walukiewicz, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi

Ballottaggi: –

Indisponibili: Pezzella, Guarino, Bastoni, Ebuehi (in dubbio)

Squalificati: Cancellieri

Monza (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; V. Carboni.

Ballottaggi: Mota 55% – Akpa Akpro 45%; V. Carboni 55% – Colombo 45%

Indisponibili: Caprari, Di Gregorio, A. Carboni

Squalificati: Gomez, Birindelli