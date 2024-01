Highlights Sinner-Khachanov 6-4 7-5 6-3, ottavi Australian Open 2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Sinner-Khachanov, sfida valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024. L’azzurro s’impone per 6-4 7-5 6-3 e raggiunge i quarti di finale senza aver lasciato per strada neppure un set. Sconfitto il russo Khachanov, che ad eccezione del secondo parziale non ha avuto grosse chance (da segnalare comunque l’1 su 10 sulle palle break). Al prossimo turno, Sinner sfiderà De Minaur o Rublev.