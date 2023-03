Probabili formazioni Friburgo-Juventus: ritorno ottavi Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Friburgo-Juventus, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. Giovedì 16 marzo la partita è in programma alle 18:45. Si riparte dall’1-0 dell’andata e Allegri vuole chiudere la pratica della qualificazione ai quarti di finale. L’Europa League può diventare l’obiettivo principale dei bianconeri che sognano la finale. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, oltre che su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. I precedenti intanto sorridono a Massimiliano Allegri: la Juventus infatti ha perso solo una delle ultime 21 partite di Europa League (V11 P9). Allungare la striscia a 22, equivale a godersi i quarti.

Le probabili formazioni di Friburgo-Juventus

FRIBURGO – Spazio al 3-4-3 con Doan che cerca posto nel tridente insieme ad Holer e Grifo. Ginter guida la difesa. Eggestein e Hofler pronti in mediana.

JUVENTUS – Di Maria e Vlahovic pronti in attacco. Cuadrado e Kostic dovrebbero presidiare le fasce. Rabiot intoccabile con Locatelli. Chiesa verso la panchina per questo confronto.

Friburgo (3-4-3): Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart; Sidillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Holer, Grifo

Ballottaggi: –

Indisponibili: Kyereh

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic

Ballottaggi: Vlahovic 60% – Chiesa 40%

Indisponibili: Milik

Squalificati: –