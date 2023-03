Probabili formazioni Sivasspor-Fiorentina: ritorno ottavi Conference League 2022/2023

Le probabili formazioni di Sivasspor-Fiorentina, match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 16 marzo nella cornice del Yeni 4 Eylül di Sivas. La squadra viola parte dall’1-0 del Franchi, un successo meritato ma che poteva essere più largo e che soprattutto ha sancito la squalifica per questo secondo confronto di Biraghi. La squadra di Rıza Çalımbay proverà a ripetere quanto fatto dall’İstanbul Başakşehir, che ha inflitto alla Fiorentina l’unica sconfitta europea della stagione in Conference. Massima cautela quindi sponda viola. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

SIVASSPOR – Squalificato Gradel, nel tridente conferme per Saiz, Caicedo e Yesilyrt. Musa si scalda dalla panchina, l’ex Serie A Cofie pronto a centrocampo nel terzetto.

FIORENTINA – Italiano dovrà fare a meno di Biraghi, è pronto Venuti. Confermatissimo Barak che ha già segnato 4 gol in questa stagione europea. Jovic guida l’attacco con Gonzalez e Saponara.

Le probabili formazioni di Sivasspor-Fiorentina

Sivasspor (4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyrt

Ballottaggi: –

Indisponibili: Yatabare, Yalcin, Osmanpasa

Squalificati: Gradel

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Venuti; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Saponara

Ballottaggi: –

Indisponibili: Terzic.

Squalificati: Biraghi