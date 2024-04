Probabili formazioni Fiorentina-Viktoria Plzen: ritorno quarti Conference League 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Viktoria Plzen, match di ritorno dei quarti di finale di Conference League 2023/2024. Dopo lo scialbo 0-0 dell’andata, la squadra viola – finalista della scorsa edizione – insegue il pass per la semifinale. Vincenzo Italiano vuole coltivare questo obiettivo, ma servirà una prova importante al Franchi. La partita è in programma alle 18:45 di giovedì 18 aprile. Sarà possibile seguirla in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale e anche i focus sulle possibili scelte dei due allenatori. Ecco chi sono i probabili protagonisti che scenderanno in campo dal primo minuto.

FIORENTINA – Beltran, otto gol in due stagioni europee, cerca spazio dal 1′, ma è in ballottaggio con Barak. Arthur a centrocampo con Bonaventura. Belotti guida il reparto d’attacco.

VIKTORIA PLZEN – Kopic e Dweh rientrano dalla squalifica e si prendono una maglia da titolari. Chory e Sulc in attacco nel 3-5-2 del Viktoria.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Viktoria Plzen

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti

Ballottaggi: Sottil 60% – Ikone 40%; Barak 55% – Beltran 45%; Quarta 55% – Ranieri 45%

Indisponibili: Christensen

Squalificati: –

Viktoria Plzen (5-3-2): Jedlicka; Kopic, Dweh, Hranac, Jemelka, Cadu; Cerv, Kalvach, Traorè; Chory, Sulc

Ballottaggi: Kopic 55% – Paluska 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –