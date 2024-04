Pagelle Viktoria Plzen-Fiorentina 0-0: voti e tabellino Conference League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino e le ammonizioni di Viktoria Plzen-Fiorentina, match valevole per l’andata dei quarti di finale della Conference League 2023/2024. In Repubblica Ceca partita scialba dei ragazzi di Vincenzo Italiano che creano poco e niente in un match molto combattuto ma dai pochi guizzi. Anzi sono i cechi ad avere la più grande palla gol della partita proprio nella prima frazione di gioco, ma per fortuna di Terracciano e compagni la palla finisce fuori. Neanche i cambi danno la scossa alla viola, entrambe le squadre sembrano accontentarsi di questo 0-0 che tiene tutto aperto in vista del ritorno. Ma tra sette giorni, al Franchi, per strappare il pass per le semifinali servirà tutta un’altra Fiorentina.

LE PAGELLE E I VOTI

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedilicka 6.5; Hranac 6, Hejda 6.5, Jemelka 6; Reznik 6 (51’st Paluska sv), Cerv 6, Kalvach 5.5, Cadu 6.5; Sulc 6; Chory 5.5 (49’st Kliment sv), Vydra 5 (17’st Traore 5.5). In panchina: Tvrdon, Deml, Doubek, Lorincz. Allenatore: Koubek 6.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Dodo 6, Milenkovic 6.5, Martinez Quarta 6.5, Biraghi 6; Arthur 6 (34’st Lopez sv), Mandragora 6.5; Gonzalez 5.5 (39’st Ikone sv), Beltran 5.5 (25’st Barak 6), Sottil 5 (34’st Kouame sv); Belotti 5 (25’st Nzola 5.5). In panchina: Christensen, Ranieri, Infantino, Faraoni, Duncan, Kayode, Parisi. Allenatore: Italiano 6.

ARBITRO: Grinfeeld (ISR) 6.

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Cadu, Reznik, Ikone, Chory.

Angoli: 2-5.

Recupero: 1′, 6′.