Atp Barcellona 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 18 aprile con Arnaldi

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 500 di Barcellona 2024 per la giornata di giovedì 18 aprile. E’ tempo di ottavi di finale in Catalogna, con sedici tennisti rimasti in corsa, a caccia di un posto nei quarti. L’unico azzurro in campo è Matteo Arnaldi, che sfida il qualificato Trungelliti. Sulla Pista Rafa Nadal, dove non c’è Nadal (sconfitto da De Minaur), c’è invece tanta Spagna con Bautista Agut, Davidovich Fokina e Carballes Baena. Di seguito l’ordine di gioco.

PISTA RAFA NADAL

Dalle 11 – (WC) Bautista Agut vs (12) Norrie

Non prima delle 12.30 – (11) Davidovich Fokina vs Lajovic

Non prima delle 16.00 – (14) Thompson vs (4) Ruud

a seguire – Carballes Baena vs (5) Tsitsipas

PISTA ANDRES GIMENO

Dalle 11 – (13) Etcheverry vs Nakashima

a seguire – Arnaldi vs (Q) Trungelliti

a seguire – (17) Marozsan vs Diaz Acosta

a seguire – (4) De Minaur vs Altmaier o Fils