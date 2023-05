Probabili formazioni Juventus-Cremonese, trentacinquesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Juventus-Cremonese, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte alle ore 20.45 di domenica 14 maggio per questo scontro che mette di fronte i bianconeri di Allegri e i grigiorossi di Ballardini, entrambe a caccia di tre punti d’oro per i rispettivi obiettivi, ma con ovviamente favoriti i padroni di casa per il maggior tasso tecnico. Di seguito ecco le possibili scelte dei due allenatori per la partita attesissima dell’Allianz Stadium nella quartultima giornata di ritorno.

QUI JUVENTUS – Milik torna titolare lì davanti insieme a Chiesa, riposo per Vlahovic e Di Maria. In mezzo al campo spazio a Miretti dal 1′, dietro c’è Gatti.

QUI CREMONESE – Ballardini se la gioca con Okereke lì davanti dal primo minuto a far coppia con Ciofani, pronto Dessers. Torna Quagliata a disposizione, ancora squalificato Pickel.

Le probabili formazioni di Juventus-Cremonese

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik.

Ballottaggi: – Gatti 55% – Alex Sandro 45%, Milik 55% – Vlahovic 45%

Indisponibili: Kean, De Sciglio, Kaio Jorge, Bonucci.

Squalificati: –

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Galdames, Meité; Benassi; Okereke, Ciofani.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Tsadjout

Squalificati: –