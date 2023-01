Probabili formazioni Roma-Cremonese: quarti di finale Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Cremonese, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 1 febbraio nella cornice dell’Olimpico. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Nella cornice di uno stadio vicino al sold out, i giallorossi cercano il pass per il prossimo turno. Di fronte però c’è Ballardini che ha già giocato un brutto scherzo al Napoli e sogna il bis contro gli uomini di Mourinho.

ROMA – El Shaarawy cerca posto dal 1′. Celik, dopo aver saltato il Napoli, insegue una maglia da titolare sulla fascia. Dybala e Abraham dovrebbero essere confermati, proprio come Pellegrini. Zaniolo ancora out.

CREMONESE – Squalificato Sernicola, tocca a Ghiglione. Pickel torna invece dopo il turno di stop in campionato. Possibile chance per Felix Afena-Gyan, ex della gara. Okereke in attacco, possibile panchina per Dessers.

Le probabili formazioni di Roma-Cremonese

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham

Ballottaggi: El Shaarawy 60% – Bove 40%

Indisponibili: Wijnaldum, Darboe

Squalificati: –

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Meité, Valeri; Benassi; Afena-Gyan, Okereke

Ballottaggi: Afena Gyan 55% – Dessers 45%, Chiriches 60% – Bianchetti 40%, Vasquez 60% – Lochoshvili 40%.

Indisponibili: –

Squalificati: Sernicola