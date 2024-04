Probabili formazioni Fiorentina-Sassuolo: trentaquattresima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma al Franchi alle 20:45 di domenica 28 aprile. Un match che incrocia la corsa europea dei viola e quella salvezza dei neroverdi. Nessuno può permettersi di sbagliare e per Vincenzo Italiano questo match è l’ennesimo capitolo di un tour de force che vedrà la Fiorentina in campo anche in Conference League nella prossima settimana. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Davide Ballardini.

FIORENTINA – Italiano non rinuncia al 4-2-3-1. Belotti guida l’attacco. Nico Gonzalez e Sottil sulle fasce, Barak sulla trequarti. Maxime Lopez e Duncan a centrocampo.

SASSUOLO – Laurienté è squalificato. Al suo posto tocca a Volpato, favorito su Ceide. Pinamonti in attacco. Thorstvedt e Matheus Henrique i favoriti per partire dal 1′ a centrocampo. Erlic e Ferrari in difesa.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; M. Lopez, Duncan; Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti

Ballottaggi: Sottil 60% – Ikone 40%; M. Lopez 55% – Arthur 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viti; Thorstvedt, Henrique; Defrel, Bajrami, Volpato; Pinamonti

Ballottaggi: Volpato 55% – Ceide 45%

Indisponibili: Berardi, Perdersen, Castillejo

Squalificati: Laurienté