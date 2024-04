Ligue 1 2023/2024: il Psg evita la sconfitta col Le Havre, ma deve rimandare la festa per il titolo

Il Psg evita la sconfitta ma è costretto a rimandare la festa per la vittoria dell’ennesimo titolo. La formazione di Luis Enrique non subisce un ko clamoroso contro una formazione in lotta per la salvezza, ma al contempo è una serata amara sotto la pioggia battente, perché tutti i tifosi si aspettavano la grande festa per la vittoria della Ligue 1 e invece, in virtù del regolamento che premia la differenza reti in caso di parità (in ogni caso enormemente a vantaggio dei parigini sul Monaco), sono costretti ad aspettare, consci del fatto che virtualmente il trionfo è già arrivato, essendoci dodici punti di vantaggio e quattro partite da giocare per i monegaschi.

In ogni caso, è un passo falso che non ci voleva per la formazione di Luis Enrique, che ha deciso di schierare molte seconde linee e di tenere a riposo anche Mbappé, almeno dal primo minuto, in ottica Champions League contro il Borussia Dortmund. Le cose però si mettono male: nel primo tempo la sblocca Operi e c’è l’immediato pareggio di Barcola, ma Andre Ayew riporta avanti gli ospiti, che stanno giocando disperatamente per evitare la retrocessione, e serve far entrare i migliori all’intervallo. Ma la situazione precipita: Touré segna il gol dell’1-3 su rigore e a quel punto servono tre gol per laurearsi campioni stasera: due vengono comunque trovati, prima da Hakimi e poi da Ramos al 95′, gli ultimi minuti sono da assalto puro ma regge il fortino ospite.