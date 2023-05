Psg, Galtier: “Messi ha fatto un’ottima stagione. Futuro? Sono sereno qui”

“Posso parlare di quello che abbiamo vissuto insieme dall’inizio della stagione e, per impegno, è stato irreprensibile”, sono queste le prime parole di Christophe Galtier su Lionel Messi. “So di tutti i commenti e le critiche che sta ricevendo, ma sta facendo una grande stagione. La gente si aspetta sempre molto di più, ma è andata molto meglio della scorsa stagione”.

Per quanto riguarda invece il suo futuro e le voci sull’arrivo di un nuovo allenatore, il tecnico del Psg appare sereno: “Sono in contatto costante con Luis Campos, non abbiamo parlato della prossima stagione ma per quanto riguarda i nomi che trapelano là fuori, non mi preoccupano affatto. Noi stiamo già lavorando per il futuro e sono felice qui. Cosa manca per vincere la Champions? Solo una squadra arriva fino in fondo, quest’anno abbiamo visto che ci sono state delle sorprese e per vincere la coppa bisogna essere al top a febbraio-marzo. Noi non lo siamo stati, ci sono anche mancati dei giocatori importanti”.