Probabili formazioni Fiorentina-Monza, sedicesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Monza, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Riparte il campionato dopo lo stop per i Mondiali, i viola affrontano i brianzoli, due squadre che prima della pausa stavano discretamente bene. Serve una vittoria a entrambe per i rispettivi obiettivi, chi vincerà? Appuntamento alle ore 18.30 di mercoledì 4 gennaio, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Italiano e Palladino.

QUI FIORENTINA – Italiano non si discosta da quanto visto ultimamente: Kouame largo a destra, Jovic e Ikone completano l’attacco.

QUI MONZA – Mota Carvalho favorito per il posto da centravanti nei confronti di Petagna, in panchina finalmente torna Castrovilli.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Monza

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Ikone, Jovic, Kouame

Ballottaggi: –

Squalificati: –

Indisponibili: Nico Gonzalez, Venuti, Sottil

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio, Marlon, Caldirola, Izzo, Ciurria, Rovella, Ranocchia, Carlos Augusto, Pessina, Caprari, Mota Carvalho

Ballottaggi: Mota Carvalho 60% – Petagna 40%, Marlon 55% – Donati 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Pablo Marì, Sensi