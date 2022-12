Probabili formazioni Lecce-Lazio: sedicesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lecce-Lazio, match della sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Primo impegno ufficiale per i biancocelesti di Maurizio Sarri, chiamati alla prova ostica sul Via del Mare. Contro i giallorossi di Baroni, servirà una prestazione di spessore. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Obiettivi e ambizioni diverse, ma lo stesso obiettivo per la ripresa: i tre punti. Chi vincerà? Scopriamolo insieme.

LECCE – Qualche dubbio in difesa. Baschirotto potrebbe agire nella posizione di terzino, per lasciare spazio al centro a Umtiti e Pongracic. Colombo favoritissimo su Ceesay. Strefezza e Banda dovrebbero completare il tridente. Hjulmand – in attesa di sviluppi sul mercato a gennaio – va verso la maglia da titolare.

LAZIO – Si riparte da Romagnoli e Casale, che ha ormai scalzato Patric dalle gerarchie. Milinkovic-Savic e Cataldi a centrocampo sono i sicuri, Vecino è favorito su Luis Alberto.

Le probabili formazioni di Lecce-Lazio

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda

Ballottaggi: –

Indisponibili: Dermaku

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Vecino 55% – Luis Alberto 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –