Probabili formazioni Fiorentina-Inter: ventiduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter, match della ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 28 gennaio nella cornice dello stadio Franchi, dove le due squadre cercheranno i tre punti in palio. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dal primo minuto di gioco e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco il focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi. Quali saranno i ventidue protagonisti del match? Scopriamolo insieme nel corso della settimana.

FIORENTINA – Squalificato Biraghi, tocca a Parisi. Spazio al 3-4-2-1 con Ikone e Bonaventura a supporto di Beltran, che sembra ormai aver vinto il lungo ballottaggio con Nzola.

INTER – Senza Calhanoglu e Barella out per squalifica, Inzaghi dovrebbe dare una possibilità ad Asllani e a Frattesi. Lautaro e Thuram coppia d’attacco. Dubbio tra Dumfries e Darmian a destra. Pavard, Acerbi e Bastoni sicuri di una maglia.

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Martinez Quarta, Milenkovic, Ranieri; Faraoni, Arthur, Duncan, Parisi; Ikonè, Bonaventura; Beltran

Ballottaggi: Beltran 55% – Nzola 45%

Indisponibili: Dodò, Castrovilli, Gonzalez

Squalificati: Biraghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Ballottaggi: Dumfries 55% – Darmian 45%; Asllani 55% – Frattesi 45%

Indisponibili: Cuadrado

Squalificati: Calhanoglu, Barella