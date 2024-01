Probabili formazioni Lazio-Napoli: ventiduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli, match della ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 28 gennaio nella cornice dello stadio Olimpico. Dopo gli impegni in Supercoppa, Sarri e Mazzarri sono pronti a rituffarsi sul campionato. Le due squadre si giocano un posto in Champions e questo scontro diretto può essere cruciale. Di seguito, ecco il focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Maurizio Sarri e Walter Mazzarri. Ecco i protagonisti in campo.

LAZIO – Tanti dubbi in attacco. Una certezza: Zaccagni è squalificato. Isaksen, Castellanos e Felipe Anderson nel tridente d’attacco. L’ex Girona dovrebbe recuperare, in caso è pronto Immobile.

NAPOLI – Mazzarri deve rinunciare, oltre ad Osimhen e Anguissa (in Coppa d’Africa), anche allo squalificato Kvaratskhelia. Chance per Ngonge, in vantaggio su Raspadori, mentre nel tridente toccherà a Simeone e Politano. Cajuste, Lobotka e Zielinski pronti nel reparto di centrocampo.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson

Ballottaggi: Castellanos 55% – Immobile 45%

Indisponibili: Castellanos (in dubbio)

Squalificati: Zaccagni

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Ngonge

Ballottaggi: Ngonge 55% – Raspadori 45%

Indisponibili: Meret, Olivera, Natan, Demme (in dubbio), Osimhen (Coppa d’Africa), Anguissa (Coppa d’Africa)

Squalificati: Kvaratskhelia