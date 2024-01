Probabili formazioni Salernitana-Roma, ventiduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Roma, match della ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Arechi i campani vogliono punti per la salvezza, mentre i giallorossi hanno bisogno di vincere per continuare a sperare in una rimonta in chiave quarto posto. Si sfidano due campioni del mondo, Inzaghi e De Rossi, scopriremo le possibili scelte dei due tecnici per questa partita. Di seguito ecco le probabili formazioni di Salernitana-Roma.

SALERNITANA – Candreva e Tchaouna ancora alle spalle di Simy, favorito su Ikwuemesi per il ruolo di attaccante centrale nel 3-4-2-1 di Inzaghi.

ROMA – Tornano dalla squalifica Cristante e Mancini, viene invece fermato Paredes. Infortunio per Spinazzola, c’è Kristensen.

Le probabili formazioni di Salernitana-Roma

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy

Ballottaggi: Simy 60%-Ikwuemesi 40%

Indisponibili: Pirola, Kastanos, Dia

Squalificati: –

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Ballottaggi: –

Indisponibili: Smalling, Abraham, Aouar, Ndicka, Spinazzola

Squalificati: Paredes