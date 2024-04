Probabili formazioni Fiorentina-Genoa: trentaduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Genoa, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine viola ha bisogno di fare punti per cercare di ritornare in zona Europa e puntare alla terza qualificazione consecutiva a livello continentale. La formazione rossoblù, dal suo canto, è molto vicina alla salvezza e vuole provare a chiudere definitivamente i conti in questa sfida. Chi riuscirà a vincere allo stadio Artemio Franchi? Si parte alle ore 18:30 di lunedì 15 aprile, la partita sarà visibile in esclusiva su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono i probabili protagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Alberto Gilardino.

FIORENTINA – Italiano non rinuncia al 4-2-3-1. Nico Gonzalez, Beltran e Sottil agiranno alle spalle di Belotti. Arthur e Bonaventura in cabina di regia per una squadra orientata come sempre al palleggio.

GENOA – Gilardino ritrova Retegui, che ha scontato il turno di squalifica e tornerà in attacco al fianco di Gudmundsson dal 1′; possibile spazio a gara in corso anche per Vitinha. In difesa dovrebbe essere confermato il terzetto composto da De Winter, Bani e Vasquez.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Genoa

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti

Ballottaggi: Sottil 60% – Ikone 40%

Indisponibili: Christensen

Squalificati: –

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Ankeye

Ballottaggi: Ankeye 55% – Messias 45%

Indisponibili: Ekuban, Martin, Matturro, Malinovskyi, Retegui, Vitinha (in dubbio).

Squalificati: –