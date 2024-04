Canottaggio, CdM Varese: Patrick Rocek oro nel singolo pesi leggeri maschile

Prosegue la Coppa del Mondo di canottaggio a Varese, che nella mattinata di sabato ha visto numerosi atleti in acqua, impegnati nei recuperi e nelle semifinali. Notizie agrodolci nel 2 senza maschile, dove Davide Comini e Giovanni Codato sono approdati in finale con il tempo di 6.30.70, inchinandosi solo alla Danimarca (prima in 6.28.12). Finale B invece per l’altro equipaggio azzurro, composto da Paolo Covini e Alfonso Scalzone, quarti in 6.37.52. Niente da fare invece nel 4 senza maschile per il quartetto azzurro composto da Nunzio Di Colandrea, Riccardo Peretti, Davide Verità e Alessandro Bonamoneta, ultimi in 6.05.78 e costretti alla finale B.

Per quanto riguarda il singolo, è riuscito a staccare il pass per l’atto conclusivo Davide Mumolo, secondo in semifinale con il crono di 6.52.52 alle spalle del rivale croato (6.51.93). Ottime notizie anche dal doppio pesi leggeri femminile, dove Stefania Buttignon e Silvia Crosio hanno ottenuto il miglior tempo (6.58.21) nel recupero dopo aver visto sfumare la finale diretta per soli due centesimi venerdì. Non sono stati da meno Niels Alexander Torre e Giovanni Borgonovo, che nella stessa specialità hanno vinto il primo recupero in 6.18.63, raggiungendo in finale Gabriel e Oppo.

Beffati Andrea Pazzagli, Marco Selva, Leonardo Tedoldi ed Edoardo Rocchi nel 4 coppia maschile: terzo posto per un solo secondo e niente finale. Nell’8 femminile, invece, l’equipaggio di Anna Rossi-SC Caprera, Irene Gattiglia-RCC Cerea, Angelica Merlini-Tevere Remo, Aurora Spirito-Gavirate, Eleonora Nichifor-RCC Cerea, Susanna Pedrola-SC Bissolati, Giorgia Sciattella-Tevere Remo, Sofia Secoli-CC Saturnia, Ilaria Colombo-Gavirate-timoniera ha chiuso in quarta posizione, approdando all’atto conclusivo.

Finale A conquistata anche da Italia1 (Matteo Della Valle-Fiamme Oro, Jacopo Frigerio-Fiamme Gialle, Luca Vicino, Marco Vicino-CRV Italia, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola-Marina Militare, Leonardo Pietra Caprina-Fiamme Gialle, Vincenzo Abbagnale-Marina Militare, Alessandra Faella-CUS Torino-timoniera) nell’8 maschile con il miglior tempo. Eliminato invece il secondo equipaggio, composto perlopiù da giovani (Alessandro Timpanaro (Gavirate), Alberto Ciavarro (SC Caprera), Francesco Pallozzi (CC Aniene), Guglielmo Melegari, Andrea Licatalosi (SS Murcarolo), Edoardo Caramaschi (Gavirate), Emilio Pappalettera, Alessandro Gardino (SC Armida), Filippo Wiesenfeld-CC Saturnia-timoniere), con il quinto e ultimo crono. Infine, nell’unica finale di giornata, quella del singolo pesi leggeri maschile, Patrick Rocek ha conquistato la medaglia d’oro, trionfando con il crono di 6.59.92. Sul podio anche Germania e Repubblica Ceca, mentre ha chiuso in quarta posizione, ai piedi del podio, Matteo Tonelli in 7.07.65.